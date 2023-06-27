У вівторок, 27 червня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко розповів про ситуацію у Криворізькому районі.

У Криворізькому районі все спокійно, без надзвичайних ситуацій, без обстрілів, всі працюють у штатному режимі.

Також він розповів про те, яка обстановка з водопостачанням у районі:

Ситуація щодо водопостачання напружена, але контрольована. Бушівська громада, Апостолівська громада, Девладівська частково без водопостачання. Найбільше постраждала Бушівська, вона майже з перших днів без централізованого водопостачання, але там організовано підвіз питної та технічної води. Нам підвозять бутельовану воду. Критичної ситуації немає, вона повністю контрольована.

Крім того, Ситниченко розповів про нову гілку водогону, яка будується: