Нова гілка водогону: начальник Криворізької РВА розповів про ситуацію з водою [ Редагувати ]
У вівторок, 27 червня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко розповів про ситуацію у Криворізькому районі.
У Криворізькому районі все спокійно, без надзвичайних ситуацій, без обстрілів, всі працюють у штатному режимі.
Також він розповів про те, яка обстановка з водопостачанням у районі:
Ситуація щодо водопостачання напружена, але контрольована. Бушівська громада, Апостолівська громада, Девладівська частково без водопостачання. Найбільше постраждала Бушівська, вона майже з перших днів без централізованого водопостачання, але там організовано підвіз питної та технічної води. Нам підвозять бутельовану воду. Критичної ситуації немає, вона повністю контрольована.
Крім того, Ситниченко розповів про нову гілку водогону, яка будується:
Так, роботи ведуться, я не говорю де, що і чому. Там велике скупчення техніки і працівників, не хочемо привертати увагу до цієї події. Вона іде за графіком і там уже є певний обсяг роботи, який зроблено. Ми все встигнемо. Резерв питної води, який є у Криворізького району та міста, вистачить на той час, який необхідний для роботи.
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