Блискавка вбила мешканця Криму у Краснодарі: момент удару потрапив на відео [ Редагувати ]
Блискавка вбила мешканця Криму у Краснодарі. Про це повідомив журналіст Денис Казанський у Telegram та оприлюднив відповідне відео.
Блискавка влучила у чоловіка, коли той біг вулицею. Шокувальний момент потрапив на відео.
Шансів вижити у чоловіка не було.
Фахівці наголошують, що під час грози не можна бігати.
Крім того, вкрай небезпечно під час грози перебувати поблизу ліній електропередач. Електрика у будь-якому вигляді притягує блискавку.
по темі
У вівторок, 27 червня, літак засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина здійснив посадку на одному з військових аеродромів білорусі
Новина про військовий заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, найманці якого через Ростов-на-Дону рушили з "походом справедливості" на Москву, стала головною сенсацією світових ЗМІ, які вибухнули яскравими карикатурами на "революцію" в росії
Переворот у росії, який здійснив засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, показав, що в "російському таборі існує розкол"
Заколот, який розпочав у росії засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожине провалився, оскільки не знайшов підтримки ані серед населення, ані армії. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив ексголова Служби зовнішньої розвідки України (2020-2021), ексначальник ГУР МОУ (2015-2016), генерал-лейтенант Валерій Кондратюк
Два літаки президента пф повернулися до Москви. Напередодні вони зникли з радарів у районі Твері, але у Кремлі казали, що путін нікуди не відлітав
Американська розвідка ще 21 червня повідомила військових та високопосадовців Білого дому про те, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин готується влаштувати заколот проти військового керівництва рф. Про це пише The New York Times з посиланням на американських чиновників