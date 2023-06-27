Блискавка вбила мешканця Криму у Краснодарі. Про це повідомив журналіст Денис Казанський у Telegram та оприлюднив відповідне відео.

Блискавка влучила у чоловіка, коли той біг вулицею. Шокувальний момент потрапив на відео.

Шансів вижити у чоловіка не було.

Фахівці наголошують, що під час грози не можна бігати.

Крім того, вкрай небезпечно під час грози перебувати поблизу ліній електропередач. Електрика у будь-якому вигляді притягує блискавку.