Четверо російських бійців підрозділів "Шторм" та "Шторм Z" затримані за підозрою у вбивстві подружжя українців на окупованій частині Запорізькій області. Про це повідомляє Baza.

Окупанти розстріляли Юрія та Римму Вайно 14 червня. Того вечора їхні зрешечені кулями тіла знайшли у їхньому будинку в селі Підгірне. У подружжя поцупили два легкові автомобілі, вантажівку, $30 тис., а також ювелірні прикраси.

Слідчі вийшли на чотирьох підозрюваних - військових з підрозділів "Шторм" та "Шторм Z", які комплектуються колишніми в'язнями. Один із затриманих, Хаджимурат У., зізнався у вбивстві та показав слідчим, де сховав автомат Ак-12, з якого розстрілював подружжя Вайно.

Поліція знайшла викрадені автомобілі та коштовності. Окупаційна влада порушила кримінальну справу за статтею "Вбивство".

Місяць тому на Ростовщині поліція шукала кілька десятків найманців підрозділу "Шторм Z", які втекли з Луганщини та вбили російського військовослужбовця.