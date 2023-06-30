Окупанти з тюремного підрозділу "Шторм Z" вбили та пограбували подружжя під Запоріжжям [ Редагувати ]
Четверо російських бійців підрозділів "Шторм" та "Шторм Z" затримані за підозрою у вбивстві подружжя українців на окупованій частині Запорізькій області. Про це повідомляє Baza.
Окупанти розстріляли Юрія та Римму Вайно 14 червня. Того вечора їхні зрешечені кулями тіла знайшли у їхньому будинку в селі Підгірне. У подружжя поцупили два легкові автомобілі, вантажівку, $30 тис., а також ювелірні прикраси.
Слідчі вийшли на чотирьох підозрюваних - військових з підрозділів "Шторм" та "Шторм Z", які комплектуються колишніми в'язнями. Один із затриманих, Хаджимурат У., зізнався у вбивстві та показав слідчим, де сховав автомат Ак-12, з якого розстрілював подружжя Вайно.
Поліція знайшла викрадені автомобілі та коштовності. Окупаційна влада порушила кримінальну справу за статтею "Вбивство".
Місяць тому на Ростовщині поліція шукала кілька десятків найманців підрозділу "Шторм Z", які втекли з Луганщини та вбили російського військовослужбовця.
по темі
Про ще один потенційний удар рашистів вже тиждень попереджає і наша розвідка, і Президент. Можливий підрив Запорізької АЕС. Аби самим бути готовими рятувати людей із зони лиха - військові, енергетики, місцева влада чотирьох областей - влаштували навчання.
Двоє людей постраждали від ворожих обстрілів у Запорізькій області. Цієї доби ворог накрив вогнем 23 населені пункти, зокрема Кушугумську громаду.
У понеділок, 19 червня, у Генштабі ЗСУ підтвердили звільнення від окупантів П'ятихаток Запорізької області
Окупанти залишили селище П'ятихатки Запорізької області. Про це повідомляють Z-блогери. Захоплення П'ятихаток дозволить Силам оборони розширити плацдарм та розпочати просування до Василівки. Офіційного підтвердження цієї інформації не було
Натепер тривають роботи на двох об'єктах. Ремонтники розчищають фундамент та прибирають пошкоджені елементи.