Шестеро ув'язнених, які вступили до ПВК "Вагнера", втекли з території навчального центру тимчасово окупованої частини Луганської області.

Повідомляється, що вони озброєні. Орієнтування з їхньої розшук надійшла ростовську область рф, де можуть перебувати.

За даними російських ЗМІ, навчальний центр розташований у Краснодонському районі Луганської області. Ув'язнені втекли у період з 21 по 22 грудня. Серед них три громадяни Узбекистану і по одному - росії, Білорусії та Киргизії. Їхні імена та інші подробиці не наводяться.