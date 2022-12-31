У ростовській області рф шукають озброєних "вагнерівців" [ Редагувати ]
Шестеро ув'язнених, які вступили до ПВК "Вагнера", втекли з території навчального центру тимчасово окупованої частини Луганської області.
Повідомляється, що вони озброєні. Орієнтування з їхньої розшук надійшла ростовську область рф, де можуть перебувати.
За даними російських ЗМІ, навчальний центр розташований у Краснодонському районі Луганської області. Ув'язнені втекли у період з 21 по 22 грудня. Серед них три громадяни Узбекистану і по одному - росії, Білорусії та Киргизії. Їхні імена та інші подробиці не наводяться.
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