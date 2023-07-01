Президент Володимир Зеленський закликав Європейський союз розпочати роботу над 12-м пакетом санкцій проти росії. У тому числі проти "Росатому".

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції з премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Києві.

"Увага світу, кожної країни, кожного лідера та конкретний, відчутний тиск на Росію - усе це комплекс дуже потрібних речей, щоб не допустити радіаційних інцидентів на ЗАЕС. Зокрема, вже зараз потрібно почати роботу над 12-им пакетом санкцій Євросоюзу", - заявив він.

Зеленський нагадав, що терористичний акт росіян, який вони здійснили минулого місяця - підірвали Каховську ГЕС, спричинивши знищення одного з найбільших водосховищ у Європі й найбільший екоцид на континенті.

Президент зазначив, що наразі триває підготовка російськими терористами потенційного сценарію радіаційної катастрофи на найбільшій в Європі атомній станції, яку росія окупувала та повністю контролює більше як рік.

"Україна не розуміє, чому досі не запроваджено санкції проти компанії "Росатом"! Керівники, представники цієї компанії продовжують окуповувати Запорізьку АЕС і піддають ризику нашу загальну безпеку", - додав Зеленський.