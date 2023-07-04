У вівторок, 4 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів про ситуацію в області після ранкової атаки рф, яка била по мирному населенню в артилерії.

Сьогодні зранку було дуже гучно, він приніс трагічну звістку, близько 6 ранку, окупанти завдали артилерійський удар по Херсону. На жаль, двоє мирних людей отримали поранення, несумісні с життям.

Також він розповів про ситуацію з підтопленими районами: