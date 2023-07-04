Окупанти зранку атакували Херсон: Прокудін розповів про наслідки [ Редагувати ]
У вівторок, 4 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів про ситуацію в області після ранкової атаки рф, яка била по мирному населенню в артилерії.
Сьогодні зранку було дуже гучно, він приніс трагічну звістку, близько 6 ранку, окупанти завдали артилерійський удар по Херсону. На жаль, двоє мирних людей отримали поранення, несумісні с життям.
Також він розповів про ситуацію з підтопленими районами:
Залишається лише один будинок в одному селі підтоплений. Близько 400 тисяч будинкам було завдано шкоду, зараз активно тривають відновлювальні роботи, залучені сотні різних фахівців: комунальники, сапери, рятувальники, правоохоронці, екологи, волонтери. Впевнено рухаємось до того, щоб повернути нормальне життя нашому району.
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