У зв'язку зі збільшенням температури повітря, споживання електроенергії у вечірні години 4 липня зросло на 9% порівняно з минулим тижнем. "Укренерго" закликає українців зменшити споживання електроенергії з 16:00 до 23:00 години.

Згідно з повідомленням пресслужби "Укренерго", також змінився час пікового споживання енергії протягом доби. Якщо на минулому тижні пік спостерігався з 19:00 до 22:00 години, то починаючи з понеділка, навантаження на енергосистему відчувається з 16:00 до 23:00 години.

Щоб дати енергосистемі можливість відновитися та полегшити балансування необхідно зменшити споживання електроенергії у вечірні години доби з 16:00 до 23:00.

У компанії також просять перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на інші години доби або на ніч, не вмикати кілька потужних приладів одночасно.