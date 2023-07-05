"На Саміті НАТО Україна отримає чимало" - президент Литви [ Редагувати ]
Президент Литви, Гітанас Науседа, заявив, що під час Саміту НАТО у Вільнюсі, не зважаючи на інтенсивні дискусії між країнами, будуть досягнуті зобов'язання перед Україною, які не розчарують Київ. Він також зауважив, що Україна отримає "чимало" з того, на що сподівається, але не все, повідомляє LRT.
Так, насправді деякі питання ще не вирішені, але я думаю, що це питання найближчих днів, по суті питання сьогоднішнього дня. У мене є відчуття, що ми ще знайдемо ті формулювання, які не розчарують українців, і що вони скажуть більше, ніж ми звикли озвучувати, - сказав президент.
Країни-члени НАТО прибули до Вільнюса зі зобов'язаннями щодо безпеки України, і вже є узгодження щодо створення Ради Україна-НАТО з метою зближення Києва з Альянсом.
Президент Зеленський, я сподіваюся, після прибуття до Вільнюса, дійсно отримає, можливо, не все з того, чого він очікує у своїх планах-максимумах, але він точно отримає багато чого, - заявив Науседа.
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