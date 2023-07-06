Уночі 6 липня російські окупанти вчинили новий акт тероризму, атакуючи цивільну інфраструктуру Львова за допомогою ракет "Калібр". В результаті ворожого обстрілу постраждала також квартира відомої української співачки Христини Соловій. Про це дівчина повідомила у своєму Instagram.

Зірка в момент прильоту була вдома. Після атаки вона вийшла на зв'язок із фанатами в InstaStories.

Пізніше вона поділилася кадрами з місця подій, оприлюднених президентом України Володимиром Зеленським. Співачка родом із Львівської області прокоментувала: "Слава ППО! Сава ЗСУ! Літні ночі у Львові більше не тихі".

Нагадаємо, що 6 липня ворог здійснив наймасованішу атаку на інфраструктуру Львова.