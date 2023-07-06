Під час масштабної повітряної тривоги в Україні, місто Львів стало об'єктом ракетної атаки. Попередньо, війська російської федерації запустили ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Внаслідок ворожої атаки є жертви та поранені, тривають рятувальні роботи та розбирання завалів. Про це повідомляє Ігор Клименко.

Відомо, що після російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах. Триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 7:00 загинуло 4 людини, травмовано - 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали - 64.

Рятувальники продовжують розбирати завали. Також на місці працюють психологи. Розгорнуто мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від потерпілих та надають необхідну допомогу, - повідомляє Клименко.

Повідомлення про вибухи у Львові надійшло близько третьої години ночі. Було зафіксовано кілька вибухів, під час яких місто та його околиці були в стані підвищеної готовності. Згідно з командуванням Повітряних сил ЗСУ, повторні вибухи були результатом дій сил і засобів протиповітряної оборони.

Пізніше місцева влада повідомила про пошкодження критично важливого інфраструктурного об'єкта та багатоповерхового житлового будинку. На місце події негайно були направлені служби екстреної допомоги.

Мер Львова, Андрій Садовий, повідомив, що на місці події функціонує оперативний штаб, а місцеві жителі готуються до евакуації. Також мер міста назвав останній удар "найбільшою атакою на громадянську інфраструктуру Львова з початку повномасштабного вторгнення".

На удар по Львову вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави опублікував відео з місця трагедії.