Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю [ Редагувати ]
У пʼятницю, 7 липня, російські окупанти вдарили ракетами С-300 по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі. Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.
Сталось загоряння однієї з будівель.
Так, після ударів фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Ніхто з цивільних не постраждав.
Зберігайте інформаційну тишу, аби не коригувати рашистів. Ворог воює з мирними людьми в тилу, доки наші захисники вибивають окупантів з нашої землі.
Зокрема удар підтвердив міський голова Запоріжжя Анатолій Куртєв.
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