У пʼятницю, 7 липня, російські окупанти вдарили ракетами С-300 по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі. Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.

Сталось загоряння однієї з будівель.

Так, після ударів фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Ніхто з цивільних не постраждав.

Зберігайте інформаційну тишу, аби не коригувати рашистів. Ворог воює з мирними людьми в тилу, доки наші захисники вибивають окупантів з нашої землі.

Зокрема удар підтвердив міський голова Запоріжжя Анатолій Куртєв.