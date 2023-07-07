Розвідка Німеччини прослуховувала розмову Пригожина і Лукашенка під час бунту в рф - ЗМІ [ Редагувати ]
Німецька розвідка була поінформована про спробу бунту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в росії краще, ніж про це було відомо раніше. Вона навіть прослуховувала його розмову з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.
Про це повідомляє розслідування німецьких WDR і NDR.
Зазначається, що вона прослуховувала розмови між Пригожним і Лукашенком. Німецька служба зовнішньої розвідки дізналася про цю розмову з власних джерел.
"Служба розвідки зазвичай не коментує публічно питання, що стосуються будь-яких висновків або діяльності розвідки", - сказав представник.
Нещодавно розвідка Німеччини опинилася під тиском після того, як ЗМІ повідомили, що служба проінформувала Федеральний уряд про спробу державного перевороту в росії тільки в суботу - в той час, коли він уже йшов повним ходом.
Потім громадська критика знову посилилася щодо канцлера Німеччини Олафа Шольца. Його запитали, чи вірні повідомлення ЗМІ, згідно з якими німецька секретна служба дуже пізно поінформувала уряд про бунт ПВК "Вагнера".
За словами Шольца, служби не знали про це заздалегідь. Тоді вони б повідомили про те, що можна за цим спостерігати.
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