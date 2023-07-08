Після 500 днів повномасштабної війни президент Володимир Зеленський підписав укази, які присвоюють звання Героїв України українським військовим. Багатьом з них це звання було присвоєно посмертно. Усього 49 захисників України отримали цю військову відзнаку. Про це йдеться на сайті президента.

Звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

Чобану Миколі Івановичу - молодшому лейтенанту;

Хижняку Олексію Леонідовичу - капітану (посмертно);

Харченку Сергію Миколайовичу - старшому лейтенанту;

Сороці Андрію Віталійовичу - старшому лейтенанту (посмертно);

Сімоновій Ользі Сергіївні - старшому сержанту (посмертно);

Сові-Лісовцю Володимиру Олександровичу - сержанту (посмертно);

Самофалу Денису Вікторовичу - лейтенанту (посмертно);

Мурашку Данилу Геннадійовичу - майору (посмертно);

Сафонову Даніїлу Юрійовичу - лейтенанту поліції (посмертно);

Махачеку Олександру Ярославовичу - полковнику (посмертно);

Примаченку Володимиру Васильовичу - старшому сержанту (посмертно);

Олійнику Ярославу Олеговичу - солдату (посмертно);

Лєщєнкову Івану Геннадійовичу - капітану (посмертно);

Ковальчуку Юрію Олександровичу - солдату (посмертно);

Дудченку Володимиру Володимировичу - головному сержанту (посмертно);

Канюку Юрію Ігоровичу - старшому лейтенанту (посмертно);

Дереху Віталію Мирославовичу - молодшому сержанту (посмертно);

Благовісному Вадиму Андрійовичу - підполковнику (посмертно);

Барчуку Володимиру Васильовичу - капітану (посмертно);

Щоголеву Івану Євгеновичу - молодшому сержанту (посмертно);

Скворцову Владиславу Юрійовичу - старшому лейтенанту (посмертно);

Реуцькому Михайлу Івановичу - сержанту (посмертно);

Макаревичу Миколі Миколайовичу - лейтенанту (посмертно);

Лисенкову Вадиму Миколайовичу - молодшому сержанту (посмертно);

Лабунському Денису Богдановичу - сержанту (посмертно);

Калагурському Богдану Петровичу - капітану (посмертно);

Довгуну Тарасу Сергійовичу - солдату (посмертно);

Горбаню Владиславу Вячеславовичу - капітану (посмертно);

Янишину Миколі Олександровичу - головному сержанту (посмертно);

Чабаненку Михайлу Анатолійовичу - старшому сержанту (посмертно);

Храпку Євгену Вікторовичу - сержанту (посмертно);

Сучкову Сергію Веніаміновичу - старшому лейтенанту (посмертно);

Стельмаху Володимиру Володимировичу - старшому лейтенанту (посмертно);

Романченку Дмитру Юрійовичу - капітану (посмертно);

Романову Олександру Олеговичу - молодшому сержанту (посмертно);

Миршавому Олексію Вікторовичу - молодшому сержанту (посмертно);

Марачку Кирилу Сергійовичу - головному сержанту (посмертно);

Лисенку Євгену Вадимовичу - майору (посмертно);

Леунову Олександру Володимировичу - старшому сержанту (посмертно);

Королю Сергію Володимировичу - капітану (посмертно);

Колесніченку Ігорю Андрійовичу - сержанту (посмертно);

Климчуку Валентину Васильовичу - старшому солдату (посмертно);

Камардіну Едуарду Руслановичу - капітану (посмертно);

Вербицькому Сергію Сергійовичу - майору;

Бутусіну Роману Олеговичу - солдату (посмертно);

Бутусіну Леоніду Олеговичу - солдату (посмертно);

Божку Сергію Віталійовичу - старшому солдату (посмертно);

Блищику Вадиму Адамовичу - молодшому лейтенанту (посмертно);

Алексапольському Святославу Миколайовичу - молодшому сержанту (посмертно).

Додамо, що державна нагорода України є найвищим рівнем відзнаки в країні, яка присуджується громадянам України за виконання визначного героїчного вчинку або видатних досягнень у трудовій сфері.