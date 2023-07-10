Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air публічно попросила вибачення за те, що зняла з літака в ізраїльському аеропорту Тель-Авіва українського солдата-ветерана з протезом.

"Просимо вибачення за викликане невдоволення щодо ситуації з пасажиром на нашому нещодавньому рейсі з Тель-Авіва до Варшави", - заявили в Wizz Air.

У компанії зазначили, що безпека є її пріоритетом номер один, і її екіпаж зобов’язаний переконатися, що всі пасажири готові до польоту або їх супроводжує хтось, хто їм допомагає.

"Якщо є будь-які ознаки того, що пасажир має захворювання, яке може поставити його життя під загрозу під час польоту, ми зобов’язані відмовити йому в посадці. У цьому випадку це було важке, але необхідне рішення, прийняте з огляду на безпеку пасажира. Йому надали воду, і його посадили на місце в очікуванні допомоги персоналу аеропорту", - додали в Wizz Air.

На інцидент у Тель-Авіві відреагувало міністерство закордонних справ України. Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що міністерство хоче розібратися в цій ситуації та захистити українського ветерана.

"Оскільки формальних звернень до нас не надходило, просимо українського ветерана, якому було відмовлено в рейсі на Варшаву, вийти на зв'язок до МЗС або посольства України в Ізраїлі. Якщо підтвердиться порушення, докладемо максимальних зусиль для відновлення прав громадянина України. Захист прав українців за кордоном – безумовний пріоритет", – повідомив Олег Ніколенко.