"За рівнем досвіду ми - найкращі": експерт про трансформацію української армії [ Редагувати ]
За рівнем досвіду наша армія стала найкращою. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив військовий експерт Українського інституту майбутнього, співробітник СБУ Іван Ступак.
"За рівнем досвіду наша армія найкраща. Я впевнений, що після війни різні країни будуть приїздити до нас: і представники країн центральної Азії, близького Сходу, щоб навчили їхню армію воювати. Дійсно, за рівнем забезпечення ми витягуємо. У нас є пострадянська техніка, є вкрадена російська техніка, закордонна техніка. І це все працює", - зазначив Ступак.
Він додав: "Армія змінилась. І такого досвіду немає у жодної армії світу. Так, склад людей в Китаї чи США більше, насиченість різними фішками, гаджетами там більше. Але от досвід - ти його не придбаєш. І він є зараз тільки у наших військових".
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