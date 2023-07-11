Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що для України зараз більш пріоритетні стабільні постачання обіцяної західної зброї, а не розблокування нової. Про це повідомляє Bloomberg.

Він нагадав, що на полях саміту НАТО у Вільнюсі офіційно було створено коаліцію з бойових літаків для України, в рамках якої планується навчання наших пілотів.

Нам потрібно забезпечити стабільне постачання артилерійських боєприпасів, тому що це те, що потрібно у великих кількостях на постійній основі. Ми працюємо над тим, щоб отримати більше гаубиць 155 калібру/

Кулеба також заявив, що вітає анонс Франції про передачу Україні далекобійних ракет.