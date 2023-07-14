Між США та Китаєм знову відбулася зустріч керівників дипломатій країн, у якій взяли участь державний секретар Штатів Ентоні Блінкен та високопоставлений дипломат КНР Ван І. Вона пройшла у кулуарах на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) в Індонезії.

Китайська сторона закликала Штати вжити "конкретних дій", щоб зблизити стани, "надати імпульс" стабільним американо-китайським відносинам, розширювати дипломатичні канали та канали зв'язку у сфері безпеки, підвищувати ефективність комунікацій.

Як повідомляє Вашингтон, ця зустріч стала частиною постійних зусиль адміністрації американського президента Джо Байдена, спрямованих на підтримку відкритих каналів комунікації з КНР для роз'яснення інтересів Штатів, відповідального управління конкуренцією з Пекіном та зменшення ризику неправильного сприйняття та прорахунків.

За словами спікера Держдепу Метью Міллера, Блінкен використав зустріч для просування інтересів і цінностей США, щоб висловити стурбованість діями Китаю.

Держсекретар "чітко дав зрозуміти", що Штати разом із союзниками та партнерами "просуватимуть наше бачення вільного, відкритого і заснованого на правилах міжнародного порядку", додав він.

За словами директора Управління Центральної комісії з закордонних справ, обидві сторони досягли консенсусу "завдяки ґрунтовному та відвертому спілкуванню". Блінкен перед цим мав розмову з Йо під час свого візиту до Китаю минулого місяця.

Ван зазначив, що американська сторона повинна замислитися над ключовим моментом, який призвів до труднощів у китайсько-американських відносинах, для консенсусу, досягнутого між президентами Китаю та США на їхній зустрічі на Балі, і виконати обіцянки, дані лідером США Джо Байденом.

Також китайський дипломат докладно зупинився на позиції країни щодо тайванського питання. Ван зажадав, щоб Штати "утримувалися від безглуздого втручання у внутрішні справи" КНР чи "підриву суверенітету та територіальної цілісності" країни.