Прикордонники показали на відео, як в грозу збивають російський Shahed (відео) [ Редагувати ]
Українські прикордонники за допомогою стрілецької зброї в грозу та шторм знищили ворощий безпілотник.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Сьогодні вночі в грозу та шторм охоронці кордону виявили ударний БпЛА, який рухався в їхню сторону. Відкривши вогонь зі стрілецької зброї, бійці майстерно знищили його над морем", - розповіли у відомстві.
Там також опублікували відео з момент збиття Shahed.
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