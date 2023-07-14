Українські прикордонники за допомогою стрілецької зброї в грозу та шторм знищили ворощий безпілотник.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Сьогодні вночі в грозу та шторм охоронці кордону виявили ударний БпЛА, який рухався в їхню сторону. Відкривши вогонь зі стрілецької зброї, бійці майстерно знищили його над морем", - розповіли у відомстві.

Там також опублікували відео з момент збиття Shahed.