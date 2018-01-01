С 1 января 2018 года президенство в Совете Европейского Союза перешло Болгарии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечают СМИ, страна, у которой до сих пор серьезные проблемы с независимостью судов, свободой СМИ и коррупцией, должна отстаивать единство ЕС в кризисные времена Brexit и массовой миграции.

Отмечается также, что для Болгарии президентство в Совете Евросоюза достаточно большой вызов.

"Переговоры по Brexit, продолжение непростой дискуссии о совместной политике ЕС в вопросах беженцев и миграции, подготовка сметы Евросоюза на период с 2020 года - это лишь три трудных задачи, которые стоят перед Софией", - говорится в сообщении.

Министр Лиляна Павлова, которая отвечает в правительстве Болгарии за председательство в Совете ЕС, представила в парламенте страны и в Европарламенте соответствующую программу.

Залогом успешного председательства она назвала политический консенсус, диалог и взаимопонимание. Сохранение единства и стабильности ЕС являются главными задачами для Софии, заявила Павлова.

Кроме этого, приоритетными вопросами являются будущее европейской молодежи, которое, по ее словам, напрямую зависит от того, каким будет бюджет ЕС в 2020 году и чем завершатся переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза.

Среди других вопросов, в которых в болгарском правительстве стремятся продвинуться - перспектива членства для стран Западных Балкан, безопасность и стабильность ЕС с учетом беженцев и миграции, общая европейская оборона и экономический рост с акцентом на едином европейском цифровом рынке и некоторые другие.

Напомним, ранее мы писали, что Швейцария пригрозила Евросоюзу референдумом.