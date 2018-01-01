Умер известный украинский режиссер [ Редактировать ]
Умер директор Львовского эстрадного театра "Не горюй", заслуженный деятель искусств Украины Остап Федоришин. Об этом сообщил руководитель конфедерации свободных профсоюзов Львовщины Андрей Соколов н своей странице в Facebook.
Федоришину в этом году исполнился 71 год. Он был режиссером, заслуженным деятелем искусств Украины, директором Львовского эстрадного театра "Не горюй".
Был также депутатом Львовского областного совета V созыва. Окончил факультет журналистики Львовского национального университета им. Ивана Франко.
Напомним, ранее мы писали о том, что умер известный украинский ведущий.
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