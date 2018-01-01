Умер директор Львовского эстрадного театра "Не горюй", заслуженный деятель искусств Украины Остап Федоришин. Об этом сообщил руководитель конфедерации свободных профсоюзов Львовщины Андрей Соколов н своей странице в Facebook.

Федоришину в этом году исполнился 71 год. Он был режиссером, заслуженным деятелем искусств Украины, директором Львовского эстрадного театра "Не горюй".

Был также депутатом Львовского областного совета V созыва. Окончил факультет журналистики Львовского национального университета им. Ивана Франко.

Напомним, ранее мы писали о том, что умер известный украинский ведущий.