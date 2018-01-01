Под Киевом недалеко от села Демидов Вышгородского района в водоеме обнаружили тело правозащитницы Ирины Ноздровской, которая исчезла в конце декабря в Киеве.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Украины в Киевской области Николай Жукович, передает "Страна.ua".

"Подтверждаем эту информацию, нашли тело Ноздровской. Нашли в 12:00 на реке у села Демидов. Сейчас там работает следственно-оперативная группа", - сказал он.

По словам Жуковича, на место выехал начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов, он взял расследование этого дела под личный контроль.

"От чего наступила смерть, покажет экспертиза", - уточнил он.

Полиция обращается ко всем гражданам с просьбой воздержаться от преждевременных суждений и выводов относительно трагического события.

"Также просим всех, кто видел погибшую в день исчезновения, стал свидетелем подозрительных обстоятельств, просим сообщать информацию в полицию", - говориться в сообщении.

Кроме того, он рассказал, что тело Ноздровской найдено без одежды, но с украшениями на ней.

Напомним, ранее сообщалось, что в реке Прикарпатья нашли тело пропавшей матери двоих детей.