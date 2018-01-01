Как высыпаться каждый день: советы медиков [ Редактировать ]
Сомнолог и доктор медицинских наук из Университета Сиднея Кармел Харрингтон рассказала, почему даже после восьми часов сна многие чувствуют себя уставшими и невыспавшимися, передает The Daily Mail.
По ее словам, главная ошибка тех, кто сталкивается с подобной проблемой - отсутствие постоянного режима. Крайне важно вставать и ложиться примерно в одно и то же время, в противном случае качество сна резко снижается, подчеркивает специалист.
"Большинство людей не понимают, что время, в которое они просыпаются, влияет на время, когда они смогут заснуть", - отметила она. Харрингтон пояснила, что в момент, когда человек видит утренний свет, в мозгу прекращается выработка мелатонина, регулирующего суточные ритмы, и именно на этой временной точке фиксируются индивидуальные "биологические часы".
При этом сомнолог отметила, что незначительные отклонения от привычного распорядка дня все же возможны, однако они не должны превышать 60 минут.
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