The Chemical Brothers выступят на столичном фестивале [ Редактировать ]
Организаторы популярного украинского фестиваля назвали главного хедлайнера музыкального события.
Британские электронщики The Chemical Brothers станут хедлайнерами фестиваля Atlas Weekend - 2018, который пройдет в Киеве 4-9 июля. Последний раз дуэт выступал в столице 11 лет назад.
The Chemical Brothers - это Том Роулендс и Эд Саймонс. Вместе они завоевали множество наград, в числе которых 4 премии "Грэмми". Самым большим хитом музыкантов принято считать трек "Galvanize", вошедший в альбом "Push The Button". Многое можно отдать, чтобы послушать их вживую, но в этом нет необходимости - теперь достаточно просто купить билет.
Напомним, что также Gorillaz выступят в Киеве.
по теме
Барабанщика The Beatles Ринго Старр удостоили рыцарского звания
Высокий титул он получил от Королевы Елизаветы II в преддверии Нового года. Вместе с "битлом" в рыцари зачислили и основателя группы "Би-Джиз" Барри Гибба.
Музыканты жестоко "убили" скандального продюсера Вайнштейна
Музыканты "расправились" со скандальным продюсером.
Imagine Dragons впервые едут в Украину
31 августа 2018 года американская рок-группа Imagine Dragons даст масштабный сольный концерт в Киеве на НСК "Олимпийский". Выступление пройдет в рамках грандиозного тура в поддержку пластинки Evolve. Организаторами мероприятия станут GAS Concert.
O.Torvald представили рок-песню из "Щедрика" (видео)
Украинская рок-группа О.Torvald презентовала рок-версию всемирно известной рождественской композиции "Щедрик".
В Германии умер участник группы "Песняры"
В Германии в городе Аахен в возрасте 70 лет скончался лидер ВИА "Сябры" и участник группы "Песняры" Валентин Бадьяров.