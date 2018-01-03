Организаторы популярного украинского фестиваля назвали главного хедлайнера музыкального события.

Британские электронщики The Chemical Brothers станут хедлайнерами фестиваля Atlas Weekend - 2018, который пройдет в Киеве 4-9 июля. Последний раз дуэт выступал в столице 11 лет назад.

The Chemical Brothers - это Том Роулендс и Эд Саймонс. Вместе они завоевали множество наград, в числе которых 4 премии "Грэмми". Самым большим хитом музыкантов принято считать трек "Galvanize", вошедший в альбом "Push The Button". Многое можно отдать, чтобы послушать их вживую, но в этом нет необходимости - теперь достаточно просто купить билет.

Напомним, что также Gorillaz выступят в Киеве.