Ольга Сумская поделилась яркими снимками с зимнего отдыха (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская актриса Ольга Сумская опубликовала фото с зимнего отдыха.
Фото актриса выложила в Instagram.
Ольга Сумская уже второй год подряд отдает предпочтение украинскому курорту - Буковель. Вот уже несколько дней в личном микроблоге актрисы появляются фотографии с гор, на которых он позирует в стильном лыжном костюме.
Напомним, Светлана Лобода поделилась снимком кольца на безымянном пальце.
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