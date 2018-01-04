Известная украинская актриса Ольга Сумская опубликовала фото с зимнего отдыха.

Фото актриса выложила в Instagram.

Ольга Сумская уже второй год подряд отдает предпочтение украинскому курорту - Буковель. Вот уже несколько дней в личном микроблоге актрисы появляются фотографии с гор, на которых он позирует в стильном лыжном костюме.

Напомним, Светлана Лобода поделилась снимком кольца на безымянном пальце.