Из-за гриппа во Франции умер 31 человек.

Об этом сообщает Министерство охраны здоровья.

Все регионы страны, кроме Корсики, находятся в "эпидемической фазе". За период с 25 по 31 декабря заболеваемость гриппом или болезни, похожие на грипп, выросло более чем на 80%.

"За последнюю неделю декабря к врачам обратились 11,5 тысячи человек с соответствующими симптомами", - говорится в еженедельном бюллетене о состоянии общественного здоровья.

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