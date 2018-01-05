Цены на продукты: в Украине подорожает хлеб [ Редактировать ]
Цены на хлеб в 2018 году будет постоянно расти.
Об этом сообщил директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на странице в Facebook.
Только за 2017 год социальные сорта черного и белого хлеба подорожали на 22% (2,4 гривны).
"Многих рядовых украинцев интересует вопрос о цене на продукт №1 – хлеб. Среднестатистическая цена социального хлеба составляет 13 гривен за килограмм. А повышение минимальной заработной платы на 16% и девальвация гривны в декабре на 3% приведет к росту цены на такой хлеб в январе – феврале на 10%", – отметил Дорошенко.
Напомним, на сколько подорожало мясо в Украине.
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