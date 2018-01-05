Авдеевка готовится встречать Новый год (видео)

В зоне АТО в последний день уходящего года не было ни одного обстрела. Нарушений режима тишины - не зафиксировано. А в прифронтовых городах готовятся к встрече Нового года. В одной из самых горячих точек - Авдеевке - центральная площадь сейчас украшена к празднику.