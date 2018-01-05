Война на Донбассе: боевики бьют из тяжелой артиллерии [ Редактировать ]
На линии соприкосновения нет полного прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 5 января 2018.
В течение дня зафиксировано 2 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.
"На Донецком направлении, на рассвете, боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли наших защитников вблизи шахты Бутовка, а в полдень выпустили в этом же районе 6 мин калибра 82-мм", - говорится в сообщении.
Напомним, боевики нарушили режим тишины.
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