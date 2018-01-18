На пункте пропуска "Платоново" в Запорожской области пограничники обнаружили в автомобиле гражданина Молдовы георгиевскую ленту и запретили ему въезд в Украину. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Во время проверки автомобиля BMW молдавской регистрации, следовавшего на въезд в Украину, пограничники обнаружили георгиевскую ленту, российский флаг и брелок с российской символикой.

Мужчине было отказано во въезде в Украину.

Напомним, что Парубий подписал закон о запрете георгиевской ленты.