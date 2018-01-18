В Украину не пустили молдаванина с георгиевской лентой [ Редактировать ]
На пункте пропуска "Платоново" в Запорожской области пограничники обнаружили в автомобиле гражданина Молдовы георгиевскую ленту и запретили ему въезд в Украину. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Во время проверки автомобиля BMW молдавской регистрации, следовавшего на въезд в Украину, пограничники обнаружили георгиевскую ленту, российский флаг и брелок с российской символикой.
Мужчине было отказано во въезде в Украину.
Напомним, что Парубий подписал закон о запрете георгиевской ленты.
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