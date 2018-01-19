Крещение 2018: столичные правоохранители работают в усиленном режиме [ Редактировать ]
В столице публичный порядок и безопасность в местах массового празднования Крещения охраняют 400 работников структурных подразделений столичной полиции и Национальной гвардии Украины.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
Правоохранители работают в усиленном режиме, чтобы не допустить никаких нарушений правопорядка и других опасных ситуаций во время религиозного праздника. Работники столичной полиции и нацгвардии обеспечивают общественный порядок у 118-ти культовых сооружений и вблизи 17-ти водоемов.
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