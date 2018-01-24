В Давосе, в дни проведения 48-й встречи Всемирного экономического форума (ВЭФ), будут представлены работы молодой украинской художницы Анны Звягинцевой. Об этом расказали в PinchukArtCenter.

В сообщении отмечено, что украинское современное искусство демонстрируется на ВЭФ в Давосе впервые.

Молодая художница Анна Звягинцева родилась в 1986 году в Днепропетровске. Живет и работает в Киеве. Училась в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры в Киеве. В 2015 году завоевала специальную премию и приз общественности национальной премии PinchukArtCentre. Представленные в Украинском доме, в Давосе, ее работы связаны с главными темами и вызовами, которые стоят сегодня перед Украиной.

Украинский дом в Давосе работает с 22 по 26 января 2018.

Напомним, что форум в Давосе оказался под угрозой взрыва.