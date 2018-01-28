В Швеции скончался основатель IKEA [ Редактировать ]
Основатель крупнейшего в мире производителя мебели IKEA Ингвар Кампрад скончался в Швеции.
Об этом сообщается в Twitter IKEA.
"Ингвар Кампрад спокойно умер в своем доме в Смоланде. Он родился в Смоланде в 1926 году, а в возрасте 17 лет основал IKEA. Ингвара долго будут вспоминать его родные, семьея и сотрудниками ИКЕА по всему миру", - говорится в сообщении.
Ingvar Kamprad har i stillhet somnat in i sitt hem i Småland. Han föddes 1926 i Småland och redan som 17-åring grundade han IKEA. Ingvar kommer att vara mycket saknad och varmt ihågkommen av sin familj och av IKEA-medarbetare över hela världen. pic.twitter.com/RWTGtukeyI— IKEA Sverige (@IKEASverige) 28 января 2018 г.
Напомним, во Франции скончался лучший шеф-повар столетия.
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