Число жертв и пострадавших в результате взрыва в афганской столице Кабуле, который произошел 27 января 2018 года, значительно возросло.

Об этом заявил министр внутренних дел Афганистана Ваис Ахмад Бармак, передает Tolo News.

По словам министра, число жертв теракта достигло 103 человек.

235 человек получили ранения различной степени тяжести. Бармак добавил, что среди пострадавших оказались 30 сотрудников правоохранительных органов. Также он сообщил, что погибло "много" полицейских, однако точное их количество не назвал.

Напомним, Трамп призвал принять меры против талибов.