Норвежский террорист Андерс Беринг Брейвик, совершивший в 2011 году теракт, впервые заявил, что сожалеет о содеянном. Об этом сообщает газета Verdens Gang.

В издании отмечают, что в письме администрации тюрьмы, где Брейвик отбывает наказание, он сообщил, что отказался от "фашистской, национал-социалистической и этнонационалистической идеологий" и не причисляет себя ни к одному из этих движений, и что теперь он сожалеет об убийстве 77 человек и расстреле участников молодежного летнего лагеря на острове Утойя.

Также в газете добавили, что если террорист действительно раскаялся, "это станет одной из самых быстрых моральных реабилитаций в мировой истории".

Сообщается также, что это письмо было написано сразу же после того, как в марте прошлого года апелляционный суд в Норвегии отклонил его жалобу о нарушении прав человека. Перед эти террорист заявил, что заключение сделало его еще более радикальным.

В июне 2017 года адвокат террориста сообщил, что Андерс Беринг Брейвик сменил свое имя.

Напомним, что Андрес Брейвик - норвежский террорист, организатор и исполнитель взрыва в центре Осло и нападения на молодежный лагерь Норвежской рабочей партии на острове Утейа 22 июля 2011 года, в результате которых погибли 77 человек и еще 151 получили ранения.