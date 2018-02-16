Норвежский террорист Брейвик впервые заявил о раскаянии [ Редактировать ]
Норвежский террорист Андерс Беринг Брейвик, совершивший в 2011 году теракт, впервые заявил, что сожалеет о содеянном. Об этом сообщает газета Verdens Gang.
В издании отмечают, что в письме администрации тюрьмы, где Брейвик отбывает наказание, он сообщил, что отказался от "фашистской, национал-социалистической и этнонационалистической идеологий" и не причисляет себя ни к одному из этих движений, и что теперь он сожалеет об убийстве 77 человек и расстреле участников молодежного летнего лагеря на острове Утойя.
Также в газете добавили, что если террорист действительно раскаялся, "это станет одной из самых быстрых моральных реабилитаций в мировой истории".
Сообщается также, что это письмо было написано сразу же после того, как в марте прошлого года апелляционный суд в Норвегии отклонил его жалобу о нарушении прав человека. Перед эти террорист заявил, что заключение сделало его еще более радикальным.
В июне 2017 года адвокат террориста сообщил, что Андерс Беринг Брейвик сменил свое имя.
Напомним, что Андрес Брейвик - норвежский террорист, организатор и исполнитель взрыва в центре Осло и нападения на молодежный лагерь Норвежской рабочей партии на острове Утейа 22 июля 2011 года, в результате которых погибли 77 человек и еще 151 получили ранения.
по теме
Російського найманця Агєєва засудили до 10 років в'язниці
Віктор Агєєв визнав, що його відрядили на Схід України після підписання контракту із російськими збройними силами.
Стрельба в школе Флориды: стрелок сознался в содеянном
Николас Круз, подозреваемый в стрельбе в одной из школ города Паркленд (штат Флорида), признал свою вину.
После предложения выйти замуж невесту нашли мертвой (фото)
25-летние Илона и Виктор познакомились еще в детском доме и в течение нескольких лет были вместе. Затем пара рассталась, а недавно девушка собралась замуж за нового парня и выложила на своей странице фото с кольцом.
В Донецкой области бойцы батальона "Донбасс" убили семью из трех человек
Преступление произошло в городе Великая Новоселка. Там убили семью из трех человек. Перед смертью их пытали.
Беглый экс-президент Янукович намеренно развалил армию - эксперт
Бывший министр обороны Михаил Коваль рассказал, что беглый экс-президент Виктор Янукович помешал ввести военное положение в Крыму, в 2014 году.