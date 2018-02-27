На окупованих територіях водіїв примушують міняти українські номери [ Редактировать ]
На окупованих територіях водіїв примушують міняти українські номери на бляхи самопроголошених ЛДНР, на яких три букви, три цифри, а також російський триколор.
За відмову перереєструвати машину - штраф до п'яти тисяч гривень.
У Донецьку зміна номерів має закінчитися влітку, а в Луганську ця процедура тільки почалася.
Місцеві водії, які виїздять з окупованих територій, чіпляють на свої автівки українські номери, а по Донецьку або Луганську їздять з сепаратиськими.
по теме
На Донбасі від куль бойовиків загинув військовий
Один український військовий загинув, ще 4 поранені у зоні АТО минулої доби. Двоє з них підірвалися на ворожій міні під час виконання бойового завдання.
Тревожные сутки в АТО: на фронте исчез украинский военный
На Донбассе загадочно исчез украинский военнослужащий.
Ветераны АТО нуждаются в государственных программах реабилитации - Матиос
Военный прокурор Анатолий Матиос прокомментировал вчерашнее убийство мужчины бойцом АТО на остановке в Киеве.
На Сході через ворожі обстріли поранені троє українських бійців
За минулу добу російські окупанти 5 разів відкривали вогонь по наших укріпленнях.
Война на Донбассе: боевики обстреляли мирных жителей из тяжелой артиллерии
Две ночи подряд оккупанты били из дальнобойных крупнокалиберных орудий по селу Подлесному, в Луганской области. Боевики выпустили три десятка снарядов.