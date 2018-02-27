На окупованих територіях водіїв примушують міняти українські номери на бляхи самопроголошених ЛДНР, на яких три букви, три цифри, а також російський триколор.

За відмову перереєструвати машину - штраф до п'яти тисяч гривень.

У Донецьку зміна номерів має закінчитися влітку, а в Луганську ця процедура тільки почалася.

Місцеві водії, які виїздять з окупованих територій, чіпляють на свої автівки українські номери, а по Донецьку або Луганську їздять з сепаратиськими.