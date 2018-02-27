На Донбассе военные опровергли фейк об обстреле машины с санитаром [ Редактировать ]
Пять обстрелов с начала суток. Боевики сегодня вели огонь по позициям сил АТО в районе Троицкого и Новоалександровки. Не утихала стрельба и на западных окраинах Донецка. Подробнее о ситуации на передовой расскажет Игорь Левенок.
Прифронтовая Марьинка. До вражеских укреплений - считанные метры. Время от времени с той стороны раздаются выстрелы.
Армейцы говорят - ночь прошла неспокойно. Противник хотя и не бил из минометов, но стрелковое оружие и гранатометы не смолкали до утра.
"Сегодня с утра был обстрел крайних позиций, некоторые пули пришли вот сюда на дорогу, но, слава Богу, все обошлось", - говорит "Дизель", военнослужащий вооруженных сил Украины.
"Та ми взагалі не стріляєм ми тільки в ответку можемо і то не завжди, коли вже шо-то серйозне, а так нє ну мінські ж домовленості", - говорит "Янтарь", военнослужащий вооруженных сил Украины.
После тревожной ночи бойцы следят за противником. Пока царит относительное затишье, возятся на кухне. Здесь установили телевизор, вот только в эфире украинских каналов нет. А российские и сепаратистские, как всегда, распространяют фейки. Одним из таких армейцы просто потрясены - якобы украинские военные на днях расстреляли УАЗик с санитаром. Бойцы говорят: на самом деле - уничтожили вражескую БМП, с которой не раз вели огонь по нашим позициям.
На странице вооруженных сил Украины в Фейсбуке, военные разместили фото уничтоженного броневика. А еще солдаты показывают нам последствия обстрелов противника. Когда-то здесь был один из лучших в стране оздоровительных комплексов - санаторий для ветеранов войны и детей. Теперь он превратился в сплошные руины.
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