Кім Чен Ин підроблював паспорти Бразилії - ЗМІ [ Редактировать ]
Кім Чен Ин та його батько підробили бразильські паспорти у 90-х, щоб отримати візу за кордон. Про це повідомила агенція Рейтерз. На документах - змінені імена. Із ними Кім Чен Ин та Кім Чен Ір могли подорожувати до Гонконгу, Бразилії та Японії.
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