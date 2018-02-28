Кім Чен Ин та його батько підробили бразильські паспорти у 90-х, щоб отримати візу за кордон. Про це повідомила агенція Рейтерз. На документах - змінені імена. Із ними Кім Чен Ин та Кім Чен Ір могли подорожувати до Гонконгу, Бразилії та Японії.