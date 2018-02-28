Еще один поджог в Хмельницком. Посреди ночи в спальном районе города вспыхнула машина Алима Мищука, члена политсовета "Аграрной партии".

Тушить вот эту машину пришлось в половине пятого утра. Владелец авто уверяет, подожгли микроавтобус профессионально.

"Відкрив вікно і спитав: що сталося. Сусіди кажуть: Алім, вибігай, в тебе бус горить. Два місця підпалу було. Спереду, бачите - з одного боку, тут з другого. Між ними абсолютно не з'єднаний вогонь, бо там не згоріло нічого", - рассказывает Алим Мищук, член политрады "Аграрной партии" в Хмельницкой области.

Пламя погасили еще до приезда спасателей. Именно они и вызвали полицию. На вызов среагировали оперативно, приехали несколько десятков правоохранителей.

"Все залежить від результатів експертизи. Коли будуть результати експертизи - тоді можна про щось говорити. Чи займання проводки було, чи підпал був. А зараз, про шо не можем говорити? В будь-якому випадку, відкривається кримінальне впровадження", - сообщила Инна Глега, пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Хмельницкой области.

Это уже не первое нападение на Алима Мищука. В прошлый раз его забор облили бычьей кровью и подожгли комбайн с тракторами. Тогда нападавших не наказали. А сегодня Алим приехал в Киев. Чтобы попросить лидера "Аграрной партии", членом которой он является, помочь в расследовании инцидента. Мищук предполагает, что поджог может быть связан с его партийной деятельностью.

"Ми там багато кому заважаємо в області, бо займаючи 3 місця - ми витягуємо голоси відповідно. Знаєте, "візитки Яроша" не було, тому сказати хто і як - я конкретно не можу", - заявил Алим Мищук, член политрады "Аграрной партии" в Хмельницкой области.

В "Аграрной партии" возмущены. Раньше на партийцев оказывали административное давление, а теперь в ход пошел откровенный криминал. Но лидер аграриев, Виталий Скоцик, уверяет, никакое давление не повлияет на политсилу.

"Ми стали справжньою альтернативою тим олігархічним проектам, які наповнюють ВРУ. Ми вимагаємо негайного розслідування даного інциденту, покарати винних, і не тільки тих - то виконавці, але і замовників. "Аграрна партія" буде відстоювати своїх активних членів і інтереси нашої партії в усіх регіонах нашої держави. Ми боремося, боролися і будемо боротися ще жорстокіше", - заявил Виталий Скоцик, глава "Аграрной партии Украины".