Во Франции правоохранителям удалось задержать серийного насильника, совершавшего преступления на протяжении 30 лет. Об этом сообщает издание L'Express.

Мужчину, проживавшего в коммуне Пон-сюр-Самбре на севере страны, арестовали 26 февраля. Прокурор города Валансьен рассказал, что подозреваемый в целом признался в преступлениях. "Преступник заявил, что изнасиловал или домогался около 40 женщин во Франции и Бельгии. Свои действия он объяснил импульсом, который не может контролировать", - добавил прокурор.

Также по словам прокурора, нападения были совершены всегда по одному сценарию. На женщин он набрасывался сзади, причем делал это рано утром, когда было еще темно. Преступник скрывал свое лицо, а на его руках обычно были перчатки.

Обнаружить мужчину и связать дела воедино удалось после последнего нападения. В феврале заявление об изнасиловании в полицию подала жительница бельгийской коммуны Эркелин.

Правоохранители, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, заметили подозрительный автомобиль. Информацию и характеристики автомобиля полицейские передали французским коллегам, и уже им удалось обнаружить автомобиль.

Во Франции удалось найти 19 жертв преступника. Его вина подтверждается ДНК-экспертизой. Ранее насильника идентифицировать не удавалось, поскольку его отпечатков и генетических данных в базе не было: мужчина никогда не был судим.

В издании добавили, что арестованному более 50 лет, он отец троих детей. Также в сообщении говорится, что мужчина был футболистом, а также тренером и президент местного футбольного клуба. Его родные не подозревали о преступлениях, а знакомые описывают мужчину как хорошего отца и мужа и заботливого человека.

Ранее мы писали о том, что отец три года насиловал двух маленьких дочерей.