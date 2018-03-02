В пятницу, 2 марта, на нейтральной полосе украинско-российской государственной границы в районе пункта пропуска "Гоптовка" Харьковской области Россия передала Украине пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.

Украинские пограничники были похищены спецслужбами РФ возле госграницы в Сумской области в октябре 2017 года

При этом Украина передала российской стороне задержанных летом 2017 года в Херсонской области военнослужащих Пограничной службы ФСБ России Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

Напомним, ранее был опубликован список всех политзаключенных украинцев в России.