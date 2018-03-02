Россия вернула в Украину двоих заложников [ Редактировать ]
В пятницу, 2 марта, на нейтральной полосе украинско-российской государственной границы в районе пункта пропуска "Гоптовка" Харьковской области Россия передала Украине пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.
Украинские пограничники были похищены спецслужбами РФ возле госграницы в Сумской области в октябре 2017 года
При этом Украина передала российской стороне задержанных летом 2017 года в Херсонской области военнослужащих Пограничной службы ФСБ России Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.
Напомним, ранее был опубликован список всех политзаключенных украинцев в России.
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