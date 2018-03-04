4 марта на севере Лондона прогремел взрыв. На месте инцидента работают экстренные службы. Полиция выясняет причины и обстоятельства ЧП.

Как заявили в Скотланд-Ярде, сегодняшний взрыв в столице Великобритании не связан с терроризмом.

"Инцидент произошел на улице Фарнам-Роуд, по поступившим сообщениям там прогремел взрыв. Полиция и экстренные службы находятся на месте происшествия. Причины произошедшего пока не ясны, однако инцидент не расследуется как теракт", - сообщил представитель городской полиции.

Напомним, в Польше произошел взрыв в жилом доме.