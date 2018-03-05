Российский Сахалин замело снегом, который местами достигает двух метров в высоту. В регионе перекрыли междугородние трассы. На одну из дорог сошли снежные лавины.

Из-за снегопада многие жители оказались заблокированными в собственных домах. Поэтому россияне начали "выходить" из квартир через окна. В интернете появилось видео, как двое детей и подросток "ныряют" из окна многоэтажек прямо в снежные сугробы.

Напомним, что Крым замело снегом.