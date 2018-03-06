Биткоин: курс криптовалюты снова вырос [ Редактировать ]
фото: mobilemarketingwatch.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, снова выросла. Об этом сообщает Coinmarketcap.
Так, один биткоин стоит 11 553,190 долларов США.
Капитализация криптовалюты - 194 448 971 190.97 долларов США.
Ранее мы писали о том, что в Исландии украли 600 компьютеров для майнинга криптовалюты.
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