Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, снова выросла. Об этом сообщает Coinmarketcap.

Так, один биткоин стоит 11 553,190 долларов США.

Капитализация криптовалюты - 194 448 971 190.97 долларов США.

Ранее мы писали о том, что в Исландии украли 600 компьютеров для майнинга криптовалюты.