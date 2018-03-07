В Киеве задержали хакера, которого разыскивали в 30 странах

Сеть "Avalanche", созданная Геннадием Капкановым, работала 7 лет и инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров - каждый день. По предварительным подсчетам - потери от кибератак составили сотни миллионов евро.