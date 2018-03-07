Под Полтавой разбился автобус, есть погибшие [ Редактировать ]
Вечером 6 марта в Кременчугском районе Полтавской области произошла смертельная авария с участием рейсового автобуса, передает пресс-служба Нацполиции области.
На трассе Полтава-Кременчуг-Александрия возле села Чечелево автобус "Богдан" столкнулся с легковым автомобилем.
21-летний пассажир иномарки погиб на месте, пять пассажиров автобуса и водитель легкового авто доставлены в больницу с травмами различной тяжести.
Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
Ранее мы сообщали о столкновении маршрутки с автобусом под Житомиром.
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