В Киеве возле метро прогремел взрыв, есть пострадавшие

На Броварском проспекте возле станции метро Лесная во время конфликта злоумышленники взорвали две гранаты, передает dtp.kiev.ua.

В результате взрыва сгорел автомобиль "Тойота", пострадал один человек.

"Двое бандитов скрылись в направлении Броваров. Объявлен план "перехват" по Киеву и области", - сказано в сообщении.

Движение в сторону Броваров перекрыто.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о взрыве дома в Польше.