В Киеве возле метро прогремел взрыв, объявлен план "Перехват" [ Редактировать ]
На Броварском проспекте возле станции метро Лесная во время конфликта злоумышленники взорвали две гранаты, передает dtp.kiev.ua.
В результате взрыва сгорел автомобиль "Тойота", пострадал один человек.
"Двое бандитов скрылись в направлении Броваров. Объявлен план "перехват" по Киеву и области", - сказано в сообщении.
Движение в сторону Броваров перекрыто.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о взрыве дома в Польше.
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