В Ривне мужчина покончил с собой в фитнес-клубе [ Редактировать ]
9 марта, в одном из бизнес-центров Ривне, найден мертвым 33-летний мужчина. Об этом сообщают в нацполиции.
По предварительной информации, мужчина покончил с жизнью, выстрелив себе в голову из неизвестного самодельного устройства.
Телеканал Ровно-1 сообщил, что житель города совершил самоубийство в одном из служебных кабинетов в местном фитнес-клубе.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты и патрульная полиция.
Ранее мы писали о том, что полицейский покончил с собой возле резиденции Порошенко.
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