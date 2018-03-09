9 марта, в одном из бизнес-центров Ривне, найден мертвым 33-летний мужчина. Об этом сообщают в нацполиции.

По предварительной информации, мужчина покончил с жизнью, выстрелив себе в голову из неизвестного самодельного устройства.

Телеканал Ровно-1 сообщил, что житель города совершил самоубийство в одном из служебных кабинетов в местном фитнес-клубе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты и патрульная полиция.

Ранее мы писали о том, что полицейский покончил с собой возле резиденции Порошенко.