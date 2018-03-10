Глава налоговой службы найдена мертвой [ Редактировать ]
Генеральный директор Службы государственных доходов Латвии, 54-летняя Илзе Цируле найдена мертвой в своем доме, сообщает пресс-служба Министерства финансов Латвии.
По информации латвийских СМИ, по предварительным данным, признаки насильственной смерти не обнаружены, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Цируле официально заняла должность гендиректора в ноябре 2016 года, до этого работала в ряде страховых компаний.
Напомним, президент Филиппин признался в убийстве человека.
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