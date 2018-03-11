В Польше 11 марта 2018 года вступил в силу закон, которым запрещается торговля по воскресеньям в большинстве магазинов, передает DW.

Запрет на торговлю по воскресеньям не распространяется на ярмарки, пекарни, кондитерские, АЗС, магазины венков при кладбищах, продажу сувениров, прессы, табака, билетов на транспорт. Поляки также могут делать покупки онлайн.

Польские профсоюзы критически отнеслись к нововведению. Рабочие сообщают, что они уже испытывают давление от работодателей, которые вынуждают их дольше работать по пятницам и субботам. Наплыв клиентов перед воскресеньем также добавит нагрузки работникам.

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