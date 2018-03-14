Гражданам Венгрии не рекомендуют ехать на Закарпатье в эти выходные. Об этом сообщили на сайте Генконсульства Венгрии в Ужгороде. Дипломаты объясняют такое решение "сложной политической и общественной ситуацией" в области.

Они опасаются возможных инцидентов, связанных с празднованием 79 годовщины провозглашения Карпатской Украины. В областной администрации ранее заявляли, что ожидают провокаций со стороны радикалов.