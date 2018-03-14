Граждан Венгрии призвали не ехать на Закарпатье [ Редактировать ]
Гражданам Венгрии не рекомендуют ехать на Закарпатье в эти выходные. Об этом сообщили на сайте Генконсульства Венгрии в Ужгороде. Дипломаты объясняют такое решение "сложной политической и общественной ситуацией" в области.
Они опасаются возможных инцидентов, связанных с празднованием 79 годовщины провозглашения Карпатской Украины. В областной администрации ранее заявляли, что ожидают провокаций со стороны радикалов.
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