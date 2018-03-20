60 дней в СИЗО. Апелляционный суд столицы оставил Владимира Рубана под стражей. На заседании прокуратура также назвала новые статьи, которые вменяют бывшему переговорщику. Все подробности в материале.

Сегодня в апелляционном суде столицы рассматривали изменение меры пресечения Владимиру Рубану. Защитники просили вместо содержания под стражей - домашний арест. Но сторона обвинения выступила категорически против. К тому же прокурор заявил, что 15 марта Рубану сообщили о новом подозрении.

Теперь, кроме прочего, ему инкриминируют попытку насильственного свержения конституционного строя и захват государственной власти. На заседании также присутствовала нардеп Надежда Савченко - просила отпустить Рубана на поруки. Но и в этом случае прокуратура высказалась против. Мол, Савченко может быть причастна к тем же преступлениям, что и подозреваемый. Посовещавшись, коллегия судей постановила:

"Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до шостого травня 2018 року - залишити без змін. Подану апеляційну скаргу захисника Погосяна залишити без задоволення. Клопотання народного депутата Савченко про взяття підозрюваного Рубана на особисту поруку - залишити без задоволення. Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає", - говорит Виктор Глиняный, председательствующий судья.

"Рішення мабуть виважене, але точно очікуване, але я скажу, що життя то є театр, а тут буде цілий телесеріал і це не перша, не друга і третя серія, не буде остання. Ми всі будемо свідки. Я вже учасник з цими хлопцями, а ви будете свідками цього телесеріалу", - говорит Владимир Рубан, подозреваемый.

Напомню, Владимира Рубана задержали утром восьмого марта на нулевом блокпосту КПП Майорск. Он вез с оккупированной территории мебель, в которой находилось оружие. Но задержанный уверяет не знал что перевозил, его подставили. Рубана подозревают в совершении тяжких преступлений, среди которых - подготовка теракта. 9 марта Шевченковский райсуд отправил его в СИЗО до шестого мая без права внесения залога.