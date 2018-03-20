Буквально вчера издание "Комментарии" опубликовало расследование о якобы теневых схемах, к которым, по мнению журналистов, может быть причастно Министерство инфраструктуры. Речь идет о крупных тендерах. Детальнее о расследовании издания - в нашем материале.

Журналисты издания "Комментарии" заявляют об участии Мининфраструктуры в коррупционных схемах на сотни миллионов гривен. По данным журналистов еще с 15 года в министерстве лоббирует интересы компании "Тис". Благодаря этому предприятие получило право на 50 процентов торговых сборов в порту "Южный".

Из-за чего бюджет теряет ежегодно 10 миллионов долларов. Компания также получает из бюджета деньги за фиктивную перевалку грузов и углубление акватории - заявляют журналисты.

Еще в январе "Тис" оказалась посреди крупного скандала - когда выяснилось что в Мининфраструктуры планируют передать ей буксирный флот Одесского порта. При этом другим крупным портам, чьи руководители выступили против сотрудничества с компанией, в министерстве отказывают в финансировании - утверждают журналисты.

Еще в 2015 СБУ открыла уголовное дело против руководства "Тиса", которое подозревают в лоббировании интересов российского бизнеса в Украине.

Журналисты "Комментариев" также заявляют и о лоббировании Мининфраструктуры интересов еще одной компании с российским следом - "Ат Механика", которую связывают с сыном президента-беглеца Александром Януковичем. Фирма участвует во многомилионных тендерах "Укрзализныци".

А также выиграла крупные тендеры более чем на четыре миллионов гривен - на поставку шпал для "Киевпастранса". При том, что предприятие собственного производства не имеет. По данным журналистов один из совладельцев "Ат Механика" входит в наблюдательный совет при Мининфраструктуры.

Расследование уже прокомментировали в сети интернет ряд известных блогеров. По данным журналистов только на этих коррупционных схемах бюджет ежегодно теряет сотни миллионов гривен. Кто в министерстве стоит за лоббированием интересов компаний с российским следом и о каких именно суммах идет речь - вопрос уже к правоохранительным органам.